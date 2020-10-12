Японец 200 раз не смог достать игрушку из автомата, вызвал полицию: попытались еще 300 раз
Мужчина думал, что автомат сломан – полицейский решил ему помочь: вместе они предприняли 500 попыток достать приз
В Японии житель Токио очень хотел выиграть у автомата с игрушками и достать себе приз. Он предпринял 200 безуспешных попыток, после чего вызвал полицию. Подошедший полицейский попытался сделать это вместе с ним еще 300 раз, но у них ничего не вышло – поделился в Twitter своими переживаниями японец.
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Вначале мужчина пытался справиться с автоматом сам, но позже заподозрил, что устройство поломано. Тогда он попросил помощи у полицейского, который дежурил тут же в торговом зале.
Страж порядка решил, что обратившийся просто недостаточно старается, и решил ему помочь. После еще 300 совместных попыток, к которым подключился и администратор игровых автоматов, было решено передвинуть игрушки, чтобы мужчина все же смог достать хотя бы одну из них.
Последняя попытка увенчалась успехом, но вопрос с возвратом денег за первые 200 попыток так и остался пока нерешенным.
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