Японец 200 раз не смог достать игрушку из автомата, вызвал полицию: попытались еще 300 раз

Мужчина думал, что автомат сломан – полицейский решил ему помочь: вместе они предприняли 500 попыток достать приз

В Японии житель Токио очень хотел выиграть у автомата с игрушками и достать себе приз. Он предпринял 200 безуспешных попыток, после чего вызвал полицию. Подошедший полицейский попытался сделать это вместе с ним еще 300 раз, но у них ничего не вышло – поделился в Twitter своими переживаниями японец.

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Вначале мужчина пытался справиться с автоматом сам, но позже заподозрил, что устройство поломано. Тогда он попросил помощи у полицейского, который дежурил тут же в торговом зале.

Страж порядка решил, что обратившийся просто недостаточно старается, и решил ему помочь. После еще 300 совместных попыток, к которым подключился и администратор игровых автоматов, было решено передвинуть игрушки, чтобы мужчина все же смог достать хотя бы одну из них.

Последняя попытка увенчалась успехом, но вопрос с возвратом денег за первые 200 попыток так и остался пока нерешенным.

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Дарья Мостовая

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