Сюр. Житель Черновцов заявил об угоне своей Audi Q7, забыв при этом, где парковался: фото

На водителя составили административный протокол, однако он все равно выразил благодарность полицейским за помощь

В Черновцах водитель Audi Q7 не смог вспомнить, где оставил машину и заявил в полицию о ее угоне. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Черновицкой области.

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Водитель утверждал, что оставил машину на улице Университетской и ушел по делам, а когда вернулся – ее уже не было.

Полицейские начали поиски авто и "похитителя". Как оказалось, машина стояла рядом на улице Коцюбинского. Тогда водитель признался, что забыл, где именно припарковал свой автомобиль.

На мужчину составили административный протокол за заведомо ложный вызов полиции по ст.183 КоАП, ему придется заплатить штраф в размере от трех до семи необлагаемых минимумов доходов (от 51 до 119 гривень).

Позднее водитель выразил благодарность полицейским, которые помогли найти машину.

Ранее в Киевской полиции сообщили о задержании группы подозреваемых, которые пытались дать $1200 взятки начальнику отдела полиции Киевского вокзала за "крышевание" деятельности воров-карманников.

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Станислав Стороженко

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