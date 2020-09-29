"Били и снимали на камеру". Троих киевлян подозревают в пытках бездомных – прокуратура

Правоохранители сообщают, подозреваемые снимали свои действия на мобильный телефон и в дальнейшем публиковали запись на Telegram-канале.

Сегодня, 29 сентября, в Киеве задержали троих человек, которых подозревают в издевательствах над бездомными. Об этом сообщает в Facebook Киевская городская прокуратура.

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В ходе предварительного расследования правоохранители установили, что преступления были совершены в период с 15 августа по 5 сентября этого года на территории заброшенного здания на ул. Обсерваторной в Шевченковском районе столицы.

В прокуратуре утверждают, что трое мужчин, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег в этом здании, ночью проникали туда и выбирали жертву, над которой потом издевались.

Как отмечается, подозреваемые представлялись правоохранителями, затем распыляли в лицо человеку перцовый газ и избивали, нанося удары руками, ногами, деревянной битой или кирпичом. Свои действия подозреваемые снимали на мобильный телефон и в дальнейшем публиковали запись на Telegram-канале.

По данным следствия, у одного из бездомных подозреваемые забрали мобильный телефон и 1000 грн.

Правоохранители сообщают, что подозреваемые – местные жители в возрасте от 20 до 42 лет. По месту их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправные действия.

Задержанным сообщили о подозрении в пытках, нанесении тяжких телесных повреждений, хулиганстве, незаконном проникновении в жилье, самовольном присвоении полномочий должностных лиц органов власти и грабеже.

18 июня сообщалось, что в Одесской области трем лицам сообщили о подозрении в пытках 11-летней девочки.

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Наталия Медведева

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