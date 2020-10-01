Полиция: Карманники на ж/д вокзале в Киеве предложили нам $1200 за "крышевание" – видео

В Киевской полиции и прокуратуре сообщили о задержании группы подозреваемых в попытке дать $1200 взятки начальнику отдела полиции главного железнодорожного вокзала в Киеве за "крышевание" деятельности воров-карманников.

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Как отмечается, полицейский должен был обеспечить подозреваемым не привлечение их к ответственности за систематические карманные кражи на территории вокзала.

Сообщается, что полицейский сообщил о предложении руководству, и подозреваемых задержали непосредственно во время передачи взятки работнику полиции.

Задержанным сообщили о подозрении и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме от 160 000 до 315 000 грн.

По данным полиции Киева, в состав организованной преступной группы входили четыре мужчины и две женщины, все – жители Закарпатской области в возрасте от 24-х до 30-ти лет. Часть из них ранее уже задерживали за имущественные преступления.

"Задержанные обоснованно подозреваются в совершении по меньшей мере пятнадцати краж за последние два месяца на территории железнодорожного комплекса", – сообщили в полиции.

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