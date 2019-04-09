Япония продлила санкции против Северной Кореи

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Сегодня, 9 апреля, Япония решила продлить санкции против Северной Кореи еще на два года. Об этом сообщает Kyodo.

"Япония решила во вторник продлить санкции против Северной Кореи еще на два года, сохраняя давление на Пхеньян в отношении ликвидации ядерной программы и из-за случаев похищения японских граждан", - говорится в сообщении.

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Срок действия санкций, продленных правительством Японии, заканчивался 13 апреля. Согласно введенным санкциям запрещается двусторонний импорт и экспорт товаров, северокорейским судам заходить в японские порты.

Япония ввела односторонние санкции против Северной Кореи в 2006 году, после того, как КНДР осуществила ядерное испытание.

3 июня 2018 года министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что санкции в отношении Северной Кореи могут быть ослаблены только тогда, когда Пхеньян предпримет "поддающиеся проверке и необратимые" шаги по ядерному разоружению.