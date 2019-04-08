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08.04.2019, 18:31

Японские ученые автоматизируют строительство базы на Луне: фото

Японские ученые автоматизируют строительство базы на Луне: фото - Фото
Фото: JAXA

Инженеры намерены с Земли управлять строительной техникой на Луне

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Японские ученые намерены автоматизировать процесс покорения Луны, практически исключив из него участие человека. Информация об этом опубликована на сайте Агентства аэрокосмических исследований Японии (JAXA).

Предполагается, что за большую часть работ будут отвечать машины.

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Участники проекта работают над созданием комплекса самоуправляемых строительных машин. 

Инженеры модифицировали трактор и экскаватор, снабдив их инструментами, которые позволяют им измерять расстояние относительно друг друга и определять направление движения, что дает им возможность легко кооперироваться.

Предполагается, что операция по постройке лунной базы пройдет в четыре этапа: подготовка участка для строительства; котлован; возведение базы; покрытие верхней части модуля реголитом для создания защиты против радиации. Этот же слой предохранит обшивку от мелких метеоритов.  

Несмотря на стремление к автоматизации, инженеры понимают необходимость в удаленном управлении, поэтому оно тоже подразумевается. Инженеры учитывают, что расстояние от Земли до Луны составляет 384 тыс. км и поэтому команды будут доходить с задержкой в две секунды. По словам создателей, это время существенно не повлияет на выполнение задачи.

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Над проектом работают JAXA, Kajima Corporation (одна из ведущих строительных фирм Японии), а также Технологический институт Сибаура, Университет электрокоммуникаций и Киотский университет.

Точные сроки проведения миссии до сих пор не ясны, но в JAXA намерены доставить астронавтов на Луну к 2030 году.

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Теги: Луна, япония, космос
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