Йеллоустоунских гризли снова признали исчезающим видом

Фото: EPA

В США восстановили йеллоустоунских медведей гризли в списке видов, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает Reuters.

Издание напоминает, что гризли из списка исключила администрация президента США Дональда Трампа - на основе выводов федеральных управляющих по вопросам дикой природы. Те говорили, что популяция медведей в последние десятилетия восстановилась в достаточной мере и больше не требует защиты на уровне государства.

Несколько экологических групп и представителей индейских племен затем подали в суд, пытаясь отменить решение. Они указывали, что гризли может снова потребоваться защита - охота и вмешательство человека в их среду угнетает вид, который и без того медленно размножается.

В сентябре прошлого года суд в Миссуле постановил, что федеральные агентства не в полной мере учитывали угрозы медведям. Теперь же гризли снова находятся в списке видом, которым угрожает исчезновение.

По последним данным, в 48 штатах сейчас есть менее 2000 медведей.