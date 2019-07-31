Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Йеллоустоунских гризли снова признали исчезающим видом

Йеллоустоунских гризли снова признали исчезающим видом - Фото
Фото: EPA
31.07.2019, 09:45

Вопреки решению администрации Трампа в США восстановили медведей гризли в списке видов, которым грозит исчезновение

В США восстановили йеллоустоунских медведей гризли в списке видов, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает Reuters.

Издание напоминает, что гризли из списка исключила администрация президента США Дональда Трампа - на основе выводов федеральных управляющих по вопросам дикой природы. Те говорили, что популяция медведей в последние десятилетия восстановилась в достаточной мере и больше не требует защиты на уровне государства.

Несколько экологических групп и представителей индейских племен затем подали в суд, пытаясь отменить решение. Они указывали, что гризли может снова потребоваться защита - охота и вмешательство человека в их среду угнетает вид, который и без того медленно размножается.

В сентябре прошлого года суд в Миссуле постановил, что федеральные агентства не в полной мере учитывали угрозы медведям. Теперь же гризли снова находятся в списке видом, которым угрожает исчезновение.

По последним данным, в 48 штатах сейчас есть менее 2000 медведей.

Напишите нам
экология природа гризли медведь Йеллоустоун
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 