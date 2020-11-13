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"Йоркширский потрошитель", который убил 13 женщин, умер от COVID-19

13.11.2020, 23:37
Питер Сатклифф (Скриншот видео Killer Docs/Youtube)

Сатклифф 30 лет провел в психиатрической больнице строгого режима, а в 2016 году его перевели в тюрьму Frankland в графстве Дарем

В Великобритании от коронавируса умер серийный убийца, 74-летний Питер Сатклифф, известный как "Йоркширский потрошитель", приговоренный к пожизненному заключению за убийство 13 женщин. Об этом сообщает BBC.

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Как отмечается, бывший водитель грузовика из Бредфорда отказался лечиться от COVID-19 и умер в больнице, куда его привезли из тюрьмы.

Сатклифф убивал и покушался на убийства (семь женщин выжили после его нападений) с 1975 по 1980 год на территории графства Йоркшир. Он уродовал тела своих жертв молотком, отверткой и ножом.

Сатклифф 30 лет провел в психиатрической больнице строгого режима, а в 2016 году его перевели в тюрьму Frankland в графстве Дарем.

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Наталия Медведева
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Великобритания серийный убийца коронавирус

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