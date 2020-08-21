Не могли поймать 40 лет. В США приговорили пожизненному серийного убийцу из Калифорнии

В июне Деанджело заключил сделку со следствием: признал вину, а за это прокуратура не стала требовать для него смертной казни

Сегодня, 21 августа, суд в Сакраменто (штат Калифорния) приговорил 74-летнего бывшего полицейского Джозефа Деанджело, известного как "Убийца из Золотого штата", к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Об этом сообщает Reuters.

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Деанджело признан виновным в 13 убийствах, совершенных в 1970-х и 1980-х годах.

По словам прокуратуры, во время своей преступной деятельности он вторгся в 120 домов в 11 округах.

В июне Деанджело заключил сделку со следствием: признал вину, за это прокуратура не стала требовать для него смертной казни.

"Убийца из Золотого штата" был одним из наиболее разыскиваемых серийных убийц в истории США, его не могли поймать около 40 лет.

Деанджело арестовали в 2018 году. Найти его удалось с помощью генеалогического сервиса, предназначенного для поиска родственников. Полиция загрузила в базу ДНК убийцы, взятые на местах преступлений, и нашла совпадения с несколькими генеалогическими древами. Затем среди членов этих семей стали искать мужчин, подходящих по росту, возрасту и проживавших в Калифорнии во время совершения преступлений.

В 2020 году канал HBO выпустил сериал из 6 эпизодов про расследование дела Деанджело под названием "Я исчезну во тьме" (по книге Мишель Макнамара).

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Наталия Медведева

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