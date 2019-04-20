Юнкер сказал, какой пост может занять Меркель в 2021 году

Ангела Меркель (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Ангела Меркель может в будущем может стать главой Еврокомиссии. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Deutsche Welle.

"Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет. Она не только личность, достойная уважения, но и достойное любви совокупное художественное произведение", - сказал Юнкер в интервью медиа-группе Funke, опубликованном в субботу, 20 апреля.

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По его словам, Меркель обладает высокой квалификацией и достойна занять руководящий пост в ЕС. Срок ее полномочий на посту канцлера Германии истекает лишь в 2021 году.

Меркель ранее заявляла, что больше не стремится занять какую-либо политическую должность.

"После выборов в Европарламент в конце мая на место Юнкера придет другой политик. Сменится также и председатель Совета ЕС. В настоящее время этот пост занимает Дональд Туск. Юнкер предложил, чтобы кандидата на пост председателя ЕК выдвинула партия, которая одержит победу на выборах в Европарламент", - отмечается в сообщении.

Юнкер решил не добиваться переизбрания на посту главы Еврокомиссии. Срок его полномочий истекает 31 октября.

20 апреля 2019 года Юнкер заявил, что вероятность выхода Британии из Европейского союза без соглашения остается.