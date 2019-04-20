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20.04.2019, 10:16

Юнкер заявил, что вероятность жесткого Brexit остается

Юнкер заявил, что вероятность жесткого Brexit остается - Фото
Жан-Клод Юнкер (фото — пресс-служба Европарламента)

Глава Европейской комиссии считает, что Британия должна "использовать с умом" время до 31 октября

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Вероятность выхода Британии из Европейского союза без соглашения остается. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Reuters.

"Никто не знает, чем закончится Brexit. Это создает большую неопределенность. Как и ранее, существует опасение, что будет жесткий Brexit, без каких-либо договорных механизмов о выходе Британии из ЕС", - подчеркнул он.

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По его словам, несмотря на отсутствие определенности относительно того, когда и каким образом произойдет Brexit, и состоится ли он вообще, Британия должна "использовать с умом" время до 31 октября.

Он считает, что нельзя продолжать откладывать дату выхода на неопределенное время. "Лучшим решением было бы для британцев принять соглашение о выходе страны из ЕС в течение дополнительного времени (до 31 октября, - ред.), который был согласован", - уверен Юнкер.

Великобритания может покинуть Европейский Союз еще до выборов в Европарламент, намеченных на конец мая 2019 года.

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Теги: ЕС, Жан-Клод Юнкер, brexit
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