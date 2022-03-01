Юрий Вернидуб присоединился к ВСУ

Главный тренер "Шерифа", 56-летний Юрий Вернидуб, вступил в ряды ВСУ. Об этом он рассказал в интервью FootBoom.

"Пока нас формируют в артбригаду. Когда поедем – не знаю. Может, уже сегодня или завтра. Куда – тоже неизвестно. Я в строю и готов защищать Украину", – сказал Вернидуб.

Тренер говорит, что руководство "Шерифа" предложило перевезти его семью в Молдову: "Но когда я ехал в Запорожье и увидел, сколько людей покидает нашу страну в это сложное время... Это катастрофа. Поэтому решил не поступать так, как они, не поддаваться паническим настроениям. Вся моя семья находится в Запорожье".

Вернидуб уверен: Украина победит.

"Путин никогда не станет императором всего мира. Он – копия Адольфа Гитлера. Я когда-то их сравнивал. Российские пропагандистские СМИ – это гебельсовщина. Путин и его все ручные журналисты – здесь Геббельс вообще переворачивается в гробу! Даже он не мог себе позволить того, что показывает российское телевидение", – подчеркнул украинский тренер.

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Ірина Петренко

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