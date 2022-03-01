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Попытки прорваться в Киев и дезертирство оккупантов – сводка Генштаба о ситуации на фронте

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 08:09
Попытки прорваться в Киев и дезертирство оккупантов – сводка Генштаба о ситуации на фронте - Фото
Фото: EPA / Алиса Якубович

С начала суток российские оккупанты проводили перегруппировку войск, наносили ракетно-бомбовые удары с воздуха, пытались реализовать высадку тактического десанта.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00.

Противник широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры. 

Продолжаются оборонительные бои, чтобы не допустить продвижения оккупанта в столицу с северо-восточного направления.

В пригороде Чернигова появились отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город. Но были уничтожены украинскими защитниками.

На других направлениях танковые и механизированные части ВСУ при поддержке авиации и артиллерии продолжают оборонительные бои на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами.

На Слобожанщине механизированные бригады и БТГр Десантно-штурмовых войск из состава оперативной группировки уничтожают живую силу и военную технику российских оккупантов, что пытаются вклиниться и восстановили положения по первому рубежу обороны.

Силы обороны Киева продолжают защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не допуская приближения оккупационных подразделений к пригородам столицы.

Продолжаются активные меры по выявлению и уничтожению ДРГ противника, который, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, переодевается в военную форму Вооруженных сил, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины для проникновения в Киев через боевые порядки наших войск.

"Устойчивая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе", – отмечают в Генштабе.

Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.

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Ірина Петренко
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