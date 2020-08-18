"За безупречную службу". Лукашенко наградил силовиков медалями

В общий список на 25 страницах указа попали более 200 сотрудников беларусской милиции

Александр Лукашенко наградил медалями сотрудников органов внутренних дел Беларуси. Указ № 305 от 13 июня о награждении был опубликован сегодня на государственном правовом интернет-портале Беларуси.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За образцовое исполнение служебных обязанностей наградить медалью "За безупречную службу" І, ІІ и ІІІ степени", говорится в указе.

Всего было награждено более 200 силовиков. При этом, в перечне награжденных упоминаются как высшие милицейские чины, так и обычные оперуполномоченные, а также преподаватели кафедр внутренних дел страны.

На 13 августа количество задержанных силовиками жителей Беларуси составило более 6700 человек.

Читайте также: Беларусь увольняет: 200 000 людей требуют "Лукашенко в автозак" - фото, видео

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.