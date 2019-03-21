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21.03.2019, 14:49

За несколько часов до отставки Назарбаев звонил Путину

За несколько часов до отставки Назарбаев звонил Путину - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Песков отдельно подчеркнул, что Назарбаев не согласовывал кандидатуру своего преемника Касым-Жомарта Токаева с Путиным

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За несколько часов до публичного заявления о своей отставке экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев звонил президенту РФ Владимиру Путину. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отдельно подчеркнул, что Назарбаев не согласовывал кандидатуру своего преемника Касым-Жомарта Токаева с Путиным.

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"Он посчитал возможным проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора [решение Назарбаева уйти в отставку]. Это, наверно, такая дань особым союзническим, дружественным отношениям наших двух стран и особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина", - сказал Песков.

Представителя Путина спросили, почему сообщения о разговоре нет на сайте Кремля.

"Разговор носил особый характер. Назарбаев счел возможным заранее уведомить Путина о своем решении, и мы посчитали корректным сделать так, чтобы казахстанские партнеры сами дали информацию о разговоре в том объеме, в котором они посчитают необходимым", - сказал Песков.

19 марта Нурсултан Назарбаев в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации объявил о сложении полномочий президента Казахстана. Временно исполнять обязанности президента страны будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

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Теги: Путин, казахстан, Назарбаев
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