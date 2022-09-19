За полеты в Россию. США внесут иранские грузовые самолеты в список экспортных нарушений

Министерство торговли США заявило, что добавит три эксплуатируемых иранскими авиалиниями самолета Boeing 747, которые осуществляют грузовые перевозки в Россию, в список самолетов, которые нарушают экспортный контроль США в рамках санкций администрации Байдена из-за российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters.

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Используя коммерчески доступные данные, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли выявило, что самолеты, эксплуатируемые Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air, летали и перевозили товары, в том числе электронику, в Россию, явно нарушая строгий экспортный контроль Министерства торговли в России. Это первые три идентифицированных иранских самолета.

В настоящее время в список входят 183 самолета за явные нарушения экспортного контроля США. На три иранские авиакомпании, выявленные сегодня, уже наложены различные ограничения со стороны американского правительства.

Ранее разведка Великобритании сообщила, что российские оккупанты, вероятно, начали использовать иранские беспилотники Shahed-136 на войне против Украины.

Вадим Ребрина

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