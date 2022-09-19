За полеты в Россию. США внесут иранские грузовые самолеты в список экспортных нарушений
Министерство торговли США заявило, что добавит три эксплуатируемых иранскими авиалиниями самолета Boeing 747, которые осуществляют грузовые перевозки в Россию, в список самолетов, которые нарушают экспортный контроль США в рамках санкций администрации Байдена из-за российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters.
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Используя коммерчески доступные данные, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли выявило, что самолеты, эксплуатируемые Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air, летали и перевозили товары, в том числе электронику, в Россию, явно нарушая строгий экспортный контроль Министерства торговли в России. Это первые три идентифицированных иранских самолета.
В настоящее время в список входят 183 самолета за явные нарушения экспортного контроля США. На три иранские авиакомпании, выявленные сегодня, уже наложены различные ограничения со стороны американского правительства.
- Ранее разведка Великобритании сообщила, что российские оккупанты, вероятно, начали использовать иранские беспилотники Shahed-136 на войне против Украины.
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