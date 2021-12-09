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За шпионаж в пользу России: правительство Латвии разрешило открыть дело против депутата

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 15:39
За шпионаж в пользу России: правительство Латвии разрешило открыть дело против депутата - Фото
Янис Адамсонс (Фото: информагентство LETA)

Сейм Республики Латвия согласовал возбуждение уголовного дела против депутата Сейма Яниса Адамсонса. Его подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает пресс-служба парламента.

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Генеральная прокуратура обвиняет Адамсонса по трем статьям Уголовного кодекса – шпионаж, мелкое мошенничество и незаконное хранение боеприпасов. Его подозревают в передаче информации об армейских закупках и бюджете, восточной границе страны.

Также он якобы сообщал россиянам о позиции чиновников стран Балтии по газопроводу Северный поток-2. По неофициальным данным, Адамсонс использовал персональный компьютер для передачи данных.

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Сейм принял решение после того, как заслушал отчет комиссии по мандату, этике и представлению. Согласно регламенту, решение о согласии возбудить уголовное преследование против депутата Сейма, арестовать его, обыскать или иным образом ограничить его свободу предоставляет Сейм.

СПРАВКА. Янис Адамсонс – латвийский политик, представляющий партийное объединение "S Harmonas Centrs". Служил в разных частях пограничных войск КГБ СССР на Дальнем Востоке, а также был командиром бригады пограничной охраны Сил обороны Латвийской Республики. Являлся депутатом нескольких сеймов, а также министром внутренних дел Латвии.
Марина Тищенко
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Латвия шпионаж сейм Янис Адамсонс
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