За шпионаж в пользу России: правительство Латвии разрешило открыть дело против депутата

Сейм Республики Латвия согласовал возбуждение уголовного дела против депутата Сейма Яниса Адамсонса. Его подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает пресс-служба парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Генеральная прокуратура обвиняет Адамсонса по трем статьям Уголовного кодекса – шпионаж, мелкое мошенничество и незаконное хранение боеприпасов. Его подозревают в передаче информации об армейских закупках и бюджете, восточной границе страны.

Также он якобы сообщал россиянам о позиции чиновников стран Балтии по газопроводу Северный поток-2. По неофициальным данным, Адамсонс использовал персональный компьютер для передачи данных.

Читайте также: Россия заранее должна знать ценник: Латвия призывает подготовить экономические санкции

Сейм принял решение после того, как заслушал отчет комиссии по мандату, этике и представлению. Согласно регламенту, решение о согласии возбудить уголовное преследование против депутата Сейма, арестовать его, обыскать или иным образом ограничить его свободу предоставляет Сейм.

СПРАВКА. Янис Адамсонс – латвийский политик, представляющий партийное объединение "S Harmonas Centrs". Служил в разных частях пограничных войск КГБ СССР на Дальнем Востоке, а также был командиром бригады пограничной охраны Сил обороны Латвийской Республики. Являлся депутатом нескольких сеймов, а также министром внутренних дел Латвии.

Латвия, Литва и Эстония в апреле 2021 выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

В октябре этого года Латвия заявила, что намерена провести крупную международную конференцию по вопросам временно оккупированного Россией Крыма.

Марина Тищенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.