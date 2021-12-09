За шпионаж в пользу России: правительство Латвии разрешило открыть дело против депутата
Сейм Республики Латвия согласовал возбуждение уголовного дела против депутата Сейма Яниса Адамсонса. Его подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает пресс-служба парламента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Генеральная прокуратура обвиняет Адамсонса по трем статьям Уголовного кодекса – шпионаж, мелкое мошенничество и незаконное хранение боеприпасов. Его подозревают в передаче информации об армейских закупках и бюджете, восточной границе страны.
Также он якобы сообщал россиянам о позиции чиновников стран Балтии по газопроводу Северный поток-2. По неофициальным данным, Адамсонс использовал персональный компьютер для передачи данных.
Читайте также: Россия заранее должна знать ценник: Латвия призывает подготовить экономические санкции
Сейм принял решение после того, как заслушал отчет комиссии по мандату, этике и представлению. Согласно регламенту, решение о согласии возбудить уголовное преследование против депутата Сейма, арестовать его, обыскать или иным образом ограничить его свободу предоставляет Сейм.
- Латвия, Литва и Эстония в апреле 2021 выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
- В октябре этого года Латвия заявила, что намерена провести крупную международную конференцию по вопросам временно оккупированного Россией Крыма.
Комментарии