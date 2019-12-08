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Забастовка во Франции. Отменены большинство поездов

Забастовка во Франции. Отменены большинство поездов - Фото
Фото: EPA
08.12.2019, 15:08

В стране курсирует только один из шести высокоскоростных поездов

Сегодня во Франции отменили большинство железнодорожных рейсов в связи с общенациональной забастовкой против предложенной правительством пенсионной реформы. Об этом говорится в сообщении Национального общества железных дорог (SNCF) в Twitter.

В стране курсирует только один из шести высокоскоростных поездов, лишь одна из шести пригородных электричек и два из десяти региональных поездов.

Отменены три из пяти международных рейсов Eurostar. 

Причина протеста - радикальная реформа пенсионной системы, обещанная президентом Эммануэлем Макроном. Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без отчислений) французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной. 

  • 5 декабря профсоюзы во Франции объявили общенациональную забастовку против пенсионной реформы, в результате которой почти прекратил работу железнодорожный и воздушный транспорт.
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франция забастовка поезда
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