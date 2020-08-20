Забастовки не будет, но мы хотим быть услышанными. В Витебске протестуют железнодорожники

Они написали коллективное обращение к властям, в котором потребовали прекратить насилие, отправить Лукашенко в отставку и освободить политзаключенных

Сотрудники Витебского отделения Белорусской железной дороги вышли на протест - они требуют отставки Александр Лукашенко и всей ЦИК вместе с Лидией Ермошиной. Проводить забастовку железнодорожники пока не планируют, сообщает местный портал TUT.by.

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Работники железной дороги написали коллективное обращение к властям, в котором потребовали признать президентские выборы недействительными и провести новые, а также прекратить давление и репрессии, освободить политзаключенных и привлечь к ответственности тех, кто было причастен к задержаниями мирных граждан.

"Мы не признаем официальные цифры, озвученные ЦИК и требуем полной и безоговорочной отставки Александра Лукашенко и отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной", - говорится в обращении.

Они отметили, что не могут законно присоединиться к забастовкам, поскольку работают на предприятии, которое обеспечивает транспортное сообщение в стране, но имеют право свободно выражать мнение и хотят, чтобы их услышали.

Профсоюз предприятия отказался поддерживать инициативу железнодорожников, после чего многие рабочие вышли из его состава. По словам сотрудников, глава их профсоюза открыто поддерживает действующий режим, а люди не хотят своими взносами спонсировать нелегитимного президента.

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Дарья Мостовая

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