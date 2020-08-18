Забастовки в Беларуси продолжаются: обстановка на 13:00
Бастуют Беларуськалий и МАЗ, в Гродно стачкомы созданы на 22 предприятиях
В Беларуси продолжаются забастовки на предприятиях, сотрудники требуют отставки Александра Лукашенко, освобождения задержанных протестующих, прекращения насилия и новых выборов. Информация о забастовках публикуется в Telegram-каналах и СМИ Беларуси.
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В стачком Гродно подали заявки от инициативных групп 22 предприятий:
Продолжается забастовка на заводе МАЗ:
Беларуськалий бастует со вчерашнего дня, добыча руды прекращена. Сегодня состоится общее собрание бастующих, после которого требования будут переданы гендиректору. Об этом сообщает TUT.by.
Работники Белтелерадиокомпании вышли на забастовку, сообщает TUT.by. У здания появились заграждения. Nexta сообщает, что к зданию БТ стягиваются люди, чтобы поддержать бастующих.
Появились сообщения о забастовках на сахарных заводах в Жабинке и Городее:
Работники Жабинковского сахарного завода идут к исполкому:
Более 20 сотрудников Белорусского радио не вышли на работу, сообщает TUT.by. Среди них - звукорежиссеры, которые обслуживают все станции Белорусского радио.
К заводу Атлант собрались люди, чтобы поддержать забастовку. Ранее сообщалось, что сотрудники хотят бастовать, но руководство запугивает их увольнениями.
Позже Nexta сообщил, что сотрудники Атланта начали присоединяться к забастовке:
Сотрудники Купаловского театра, из которого вчера уволили руководителя Павла Латушко за поддержку протеста, показывают министру культуры свои заявления на увольнение:
На МТЗ уже два часа идет митинг. Руководство угрожает увольнениями в случае забастовки. Продолжать бастовать в таких условиях готовы всего 200-250 человек, остальные колеблются. Сейчас желающие бастовать подписывают заявления на недельный отпуск за свой счет, сообщает Радио свобода.
Руководство завода МАПИД после вчерашних акций протеста ушло в отпуск, вход на его территорию закрыт. Сотрудникам напоминают об ответственности за прогулы.
Мининформации уволило главреда газеты Звезда Павла Сухорукова. Вслед за ним увольняется весь коллектив, сообщает Еврорадио.
Также сообщается о забастовках в Автотранспортном отделении Белпочты, ОАО Строитель в Ошмянах, ОАО Полесьежилстрой в Бресте и Минской ТЭЦ-4.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- Вчера в Беларуси продолжились забастовки на крупнейших заводах.
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