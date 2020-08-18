Забастовки в Беларуси продолжаются: обстановка на 13:00

Бастуют Беларуськалий и МАЗ, в Гродно стачкомы созданы на 22 предприятиях

В Беларуси продолжаются забастовки на предприятиях, сотрудники требуют отставки Александра Лукашенко, освобождения задержанных протестующих, прекращения насилия и новых выборов. Информация о забастовках публикуется в Telegram-каналах и СМИ Беларуси.

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В стачком Гродно подали заявки от инициативных групп 22 предприятий:

Продолжается забастовка на заводе МАЗ:

Беларуськалий бастует со вчерашнего дня, добыча руды прекращена. Сегодня состоится общее собрание бастующих, после которого требования будут переданы гендиректору. Об этом сообщает TUT.by.

Работники Белтелерадиокомпании вышли на забастовку, сообщает TUT.by. У здания появились заграждения. Nexta сообщает, что к зданию БТ стягиваются люди, чтобы поддержать бастующих.

Появились сообщения о забастовках на сахарных заводах в Жабинке и Городее:

Работники Жабинковского сахарного завода идут к исполкому:

Более 20 сотрудников Белорусского радио не вышли на работу, сообщает TUT.by. Среди них - звукорежиссеры, которые обслуживают все станции Белорусского радио.

К заводу Атлант собрались люди, чтобы поддержать забастовку. Ранее сообщалось, что сотрудники хотят бастовать, но руководство запугивает их увольнениями.

Позже Nexta сообщил, что сотрудники Атланта начали присоединяться к забастовке:

Сотрудники Купаловского театра, из которого вчера уволили руководителя Павла Латушко за поддержку протеста, показывают министру культуры свои заявления на увольнение:

На МТЗ уже два часа идет митинг. Руководство угрожает увольнениями в случае забастовки. Продолжать бастовать в таких условиях готовы всего 200-250 человек, остальные колеблются. Сейчас желающие бастовать подписывают заявления на недельный отпуск за свой счет, сообщает Радио свобода.

Руководство завода МАПИД после вчерашних акций протеста ушло в отпуск, вход на его территорию закрыт. Сотрудникам напоминают об ответственности за прогулы.

Мининформации уволило главреда газеты Звезда Павла Сухорукова. Вслед за ним увольняется весь коллектив, сообщает Еврорадио.

Также сообщается о забастовках в Автотранспортном отделении Белпочты, ОАО Строитель в Ошмянах, ОАО Полесьежилстрой в Бресте и Минской ТЭЦ-4.

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Денис Юдин

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