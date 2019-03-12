"Забыла ребенка": самолет вернулся в аэропорт из-за пассажирки

Самолет рейсом SV832 из Саудовской Аравии в Малайзию экстренно вернулся в аэропорт сразу после вылета, поскольку одна из пассажирок забыла своего ребенка в зоне посадки терминала. Об этом сообщает The Independent.
В Youtube попал диалог пилота, который запрашивал посадку, и диспетчера:
Диспетчер: Этот рейс требует вернуться. Пассажирка забыла своего ребенка в зоне ожидания, бедняжка.
Пилот: Мы вам сказали, что пассажирка оставила ребенка в терминале и отказывается продолжать полет.
Диспетчер: Хорошо, возвращайтесь к гейту. Это что-то совершенно новое для нас.
Издание не сообщает, при каких обстоятельствах пассажирка забыла своего ребенка, возраст которого неизвестен.
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