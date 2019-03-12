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12.03.2019, 11:06

"Забыла ребенка": самолет вернулся в аэропорт из-за пассажирки

"Забыла ребенка": самолет вернулся в аэропорт из-за пассажирки - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Во время переговоров с пилотом диспетчер не скрывал своего удивления, отметив, "это что-то совершенно новое для нас"

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Самолет рейсом SV832 из Саудовской Аравии в Малайзию экстренно вернулся в аэропорт сразу после вылета, поскольку одна из пассажирок забыла своего ребенка в зоне посадки терминала. Об этом сообщает The Independent.

В Youtube попал диалог пилота, который запрашивал посадку, и диспетчера:

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Диспетчер: Этот рейс требует вернуться. Пассажирка забыла своего ребенка в зоне ожидания, бедняжка.

Пилот: Мы вам сказали, что пассажирка оставила ребенка в терминале и отказывается продолжать полет.

Диспетчер: Хорошо, возвращайтесь к гейту. Это что-то совершенно новое для нас.

Издание не сообщает, при каких обстоятельствах пассажирка забыла своего ребенка, возраст которого неизвестен.

В Тернополе 23-летняя женщина из Жмеринки оставила двухлетнего малыша на перроне, а сама уехала на поезде "Трускавец-Днепр".

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Теги: самолет, ребенок, саудовская аравия, пассажирка
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