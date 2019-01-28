Задержали похитителя картины Куинджи из Третьяковской галереи

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Задержали подозреваемого, который украл из Третьяковской галереи в Москве картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом сообщают росСМИ.

Похищенная картина обнаружена. По данным МВД РФ, ее прятали в Подмосковье.

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Подозреваемый - 31-летний мужчина. Ранее он задерживался за хранение наркотиков и является фигурантом соответствующего уголовного дела.

27 января в Третьяковской галерее в Москве похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри.Крым".

Очевидцы отметили, что злоумышленник под видом музейного работника достал картину из рамы и скрылся с нею прямо на глазах посетителей.