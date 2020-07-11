Загадка группы Дятлова. Прокуратура РФ поставила точку в деле гибели туристов

По мнению, экспертов причиной смерти членов группы Дятлова стало переохлаждение и травмы, полученные от снегового массива

61 год назад на Урале при загадочных обстоятельствах погибла группа лыжников под руководством инструктора Игоря Дятлова. Тогда же по факту гибели людей было открыто уголовное дело, сданное по прошествии нескольких лет в архив. В 2018 году дело решили поднять и перепроверить. Сегодня, 11 июля, Генпрокуратура УрФО обнародовала результаты этой проверки, передает Интерфакс.

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По словам замначальника управления Генпрокуратуры УрФО Андрея Курьякова, в расследовании причин гибели группы Дятлова была поставлена точка. Было установлено, что участники группы погибли после схода лавины, а причиной смерти стало переохлаждение и травмы, полученные от массива снега.

Также эксперты сделали вывод, что покинуть свои палатки лыжников заставила именно приближающаяся лавина. "Видимость в ту ночь была от 6 до 16 метров, а туристы отошли от палаток метров на 50", - рассказывает Курьяков. По его словам, дальше группа разожгла костер, который горел около полутора часов, после чего двое туристов погибли от переохлаждения, а оставшиеся разделились на подгруппы.

Первая подгруппа вместе с Дятловым вероятно начала ползти обратно к палаткам, но замерзла по дороге, как только вышла из леса на открытую местность. Вторую подгруппу скорее всего засыпало трехметровым слоем снега, когда они делали настил и подкопали снег, спровоцировав его движение.

Курьяков также отметил, что этот склон в целом очень лавиноопасен и что травмы, полученные участниками группы, объясняются именно давлением на тела людей нескольких тонн снега - "давлением обтекающей силы".

В 1959 году на Урале таинственным образом в полном составе погибла группа из девяти советских студентов-туристов под руководством инструктора Игоря Дятлова. Погибла группа предположительно в ночь на 2 февраля, тела всех ее участников были найдены на разном друг от друга расстоянии. Пятеро умерли от переохлаждении, еще четверо вероятно скончались от травм. Истинной причины этого события установить до сих пор не удалось.

В феврале прошлого года в России назвали три основные версии гибели группы Дятлова, исключив как возможную криминальную.

Дарья Мостовая

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