Закрытое метро, проблемы с сетью и применение газа. Как проходит Марш в Беларуси: видео

Уже больше месяца в Беларуси продолжаются протесты против режима Лукашенко. Сегодня беларусы собрались на Марш независимости

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит Марш справедливости, подготовка к которому началась еще вчера. Если в начале шествия Марш был мирным, то во второй половине дня его участников начали задерживать, применяя силу и газ.

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Перед началом Марша справедливости в беларуской столице начали закрывать станции метро, передает TUT.by. В самом метрополитене закрытие станций объяснили обеспечением безопасности пассажиров.

Кроме этого, на фоне акций протеста в Минске с самого утра начали наблюдаться проблемы с интернетом.

По сообщению в Twitter одного из местных операторов А1, по требованию "уполномоченных госорганов" в столице Беларуси была снижена пропускная способность мобильного интернета, из-за чего качество услуги может ухудшиться или передача данных будет вообще недоступна.

В это же время к центру Минска начали стягивать колонны спецтехники, а также военного автопарка. В числе прочих, на центральных улицах города были замечены водометы, сообщает TUT.by.

А вокруг площади Центрального флага было зафиксировано скопление военных грузовиков.

Марш справедливости стартовал с утра, и уже к обеду на главных улицах столицы, возле Стелы собралось несколько десятков тысяч человек.

Спустя несколько часов Марша в Бресте силовики начали разгонять протестующих, применяя газ из баллончиков и стреляя в воздух.

Аналогичная ситуация со стычками с ОМОНовцами также начала происходить и в Гомеле. Люди прорвали оцепление силовиков, но те в ответ начали применять к ним силу.

В Минске же силовые структуры пока воздерживаются от активных действий, но полностью перекрыли проспект Независимости, установив там ограждения и выставив заслон на городском валу.

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Дарья Мостовая

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