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Заказные убийства. В Альпах нашли базу шпионов РФ - Le Monde

Заказные убийства. В Альпах нашли базу шпионов РФ - Le Monde - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
05.12.2019, 07:47

Выйти на базу удалось в ходе расследования дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

Западные спецслужбы нашли во Французских Альпах якобы базу российских шпионов, передает Le Monde.

Сообщается, что 15 членов элитного подразделения ГРУ использовали базу для проведения операций по всей Европе. По данным издания, шпионы работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах Европы, однако не во Франции. Их подразделение отвечало за заказные убийства, акты саботажа и управление конспирированной системой обмена информацией.

Также отмечается, что западным спецслужбам не удалось изъять оружие или другие доказательства.

В РФ пока никак не прокомментировали ситуацию.

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Французские Альпы шпион гру Альпы база
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