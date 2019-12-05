Заказные убийства. В Альпах нашли базу шпионов РФ - Le Monde

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Западные спецслужбы нашли во Французских Альпах якобы базу российских шпионов, передает Le Monde.

Сообщается, что 15 членов элитного подразделения ГРУ использовали базу для проведения операций по всей Европе. По данным издания, шпионы работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах Европы, однако не во Франции. Их подразделение отвечало за заказные убийства, акты саботажа и управление конспирированной системой обмена информацией.

Также отмечается, что западным спецслужбам не удалось изъять оружие или другие доказательства.

В РФ пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее в Австрии отправили под суд шпиона РФ, который работал на ГРУ более 20 лет.

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