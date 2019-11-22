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Президент Сербии о шпионском скандале: Россия - братская страна

Президент Сербии о шпионском скандале: Россия - братская страна - Фото
Александр Вучич (фото - EPA)
22.11.2019, 09:34

Александр Вучич подтвердил подлинность ранее опубликованного видео, заявив, что на нем присутствуют российский шпион и сербский госслужащий

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал вербовку сотрудником ГРУ РФ Георгием Клебаном сербского полковника в отставке, заявив, что страна укрепит разведку, но политику по отношению к России при этом не поменяет. Об этом сообщает PTS

По словам Вучича, видео, на котором запечатлена вербовка, было сделано 24 декабря 2018 года. За сербским чиновником уже велось наблюдение из-за связей с хорватской контрразведкой. 

"Только с Клебаном было зафиксировано 10 контактов, у нас также есть фото-, аудио- и видеодокументация, на которой он давал деньги", - сказал Вучич, добавив, что сербская сторона знает и о других российских шпионах. Вучич уточнил, что россиянин Георгий Клебан уже покинул территорию Сербии. 

"Мы не будем менять нашу политику в отношении России, мы считаем ее братской страной", - сказал Вучич и добавил, что он спросил российского посла Бокан-Харченко об этом деле только "почему".

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Александр Вучич
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