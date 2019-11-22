Президент Сербии о шпионском скандале: Россия - братская страна

Александр Вучич (фото - EPA)

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал вербовку сотрудником ГРУ РФ Георгием Клебаном сербского полковника в отставке, заявив, что страна укрепит разведку, но политику по отношению к России при этом не поменяет. Об этом сообщает PTS.

По словам Вучича, видео, на котором запечатлена вербовка, было сделано 24 декабря 2018 года. За сербским чиновником уже велось наблюдение из-за связей с хорватской контрразведкой.

"Только с Клебаном было зафиксировано 10 контактов, у нас также есть фото-, аудио- и видеодокументация, на которой он давал деньги", - сказал Вучич, добавив, что сербская сторона знает и о других российских шпионах. Вучич уточнил, что россиянин Георгий Клебан уже покинул территорию Сербии.

"Мы не будем менять нашу политику в отношении России, мы считаем ее братской страной", - сказал Вучич и добавил, что он спросил российского посла Бокан-Харченко об этом деле только "почему".