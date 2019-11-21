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На появившемся в Youtube видело зам российского военного атташе передает агенту деньги

Власти Сербии по поручению президента Александра Вучича начали расследование возможной вербовки сотрудником российских спецслужб сербского госслужащего, сообщает Радио Свобода.

Сегодня Вучич планирует обсудить ситуацию с руководством разведки, контрразведки и генштаба, после чего могут быть опубликованы более подробные сведения.

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Расследование началось после того, как несколько дней назад на Youtube появилась видеозапись передачи денег между двумя мужчинами. Агентство информационной безопасности Сербии BIA уже подтвердило подлинность записи, а также то, что на ней присутствует "российский разведчик" Георгий Клебан, сообщает агентство Tanjug.

Ранее о том, что на видео запечатлен бывший заместитель военного атташе России Георгий Клебан, сообщал в Twitter сотрудник Bellingcat Христо Грозев, также он предполагает, что Клебан является сотрудником ГРУ.

Является ли человек, которому Клебан передает деньги, сотрудником сербской разведки, в BIA подтверждать отказались.

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Теги: Александр Вучич, сербия, шпион, вербовка, гру
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