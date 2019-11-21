Власти Сербии по поручению президента Александра Вучича начали расследование возможной вербовки сотрудником российских спецслужб сербского госслужащего, сообщает Радио Свобода.

Сегодня Вучич планирует обсудить ситуацию с руководством разведки, контрразведки и генштаба, после чего могут быть опубликованы более подробные сведения.

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Расследование началось после того, как несколько дней назад на Youtube появилась видеозапись передачи денег между двумя мужчинами. Агентство информационной безопасности Сербии BIA уже подтвердило подлинность записи, а также то, что на ней присутствует "российский разведчик" Георгий Клебан, сообщает агентство Tanjug.

Ранее о том, что на видео запечатлен бывший заместитель военного атташе России Георгий Клебан, сообщал в Twitter сотрудник Bellingcat Христо Грозев, также он предполагает, что Клебан является сотрудником ГРУ.

Является ли человек, которому Клебан передает деньги, сотрудником сербской разведки, в BIA подтверждать отказались.