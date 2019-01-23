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23.01.2019, 13:03

"Запугать и вытеснить": ФСБ в Крыму обыскивает крымских татар

"Запугать и вытеснить": ФСБ в Крыму обыскивает крымских татар - Фото
ФСБ (фото - сайт боевиков в Донбассе)

Это уже второй обыск ФСБ за один день: ранее сотрудники ведомства пришли к участникам батальона имени Номана Челебиджана

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ФСБ РФ в Крыму проводит обыски в доме представителя гражданского формирования Аскер, которое в российском ведомстве считают "незаконным вооруженным формированием". Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Об обысках я узнала из СМИ. Конечно, я переживаю за своих родителей, но они никакого отношения к моей деятельности не имеют. ФСБ ворвалась утром, вручили повестку, якобы я - участник незаконного вооруженного формирования", - говорит Эвелина Арифова из Аскера. 

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По ее словам, она и ее родители "никакого отношения к оружию не имеют". "Таким образом ФСБ пытается запугать и вытеснить крымских татар из Крыма", - считает Арифова.

Сегодня утром ФСБ также пришла с обысками к двум участникам "украинского батальона" имени Номана Челебиджана. 

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Теги: Крым, крымские татары, фсб, обыски, аскер
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