"Запугать и вытеснить": ФСБ в Крыму обыскивает крымских татар

ФСБ (фото - сайт боевиков в Донбассе)

ФСБ РФ в Крыму проводит обыски в доме представителя гражданского формирования Аскер, которое в российском ведомстве считают "незаконным вооруженным формированием". Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Об обысках я узнала из СМИ. Конечно, я переживаю за своих родителей, но они никакого отношения к моей деятельности не имеют. ФСБ ворвалась утром, вручили повестку, якобы я - участник незаконного вооруженного формирования", - говорит Эвелина Арифова из Аскера.

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По ее словам, она и ее родители "никакого отношения к оружию не имеют". "Таким образом ФСБ пытается запугать и вытеснить крымских татар из Крыма", - считает Арифова.

Сегодня утром ФСБ также пришла с обысками к двум участникам "украинского батальона" имени Номана Челебиджана.