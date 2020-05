Отбой за 16 минут до старта. Непогода помешала запустить в космос экипаж NASA

Запланированный на сегодня старт ракеты Falcon 9 с частично многоразовым пилотируемым кораблем Crew Dragon SpaceX бизнесмена Илона Маска в кооперации с NASA перенесен в связи с плохой погодой.

Запуск был отложен за 16 минут до старта. Астронавты к этому времени провели в кабине три часа.

Стрим с запуска только на YouTube-каналах NASA и SpaceX перед переносом смотрели более 2,5 млн человек одновременно.

Следующее стартовое окно – 30 мая в 22:22 по Киеву.

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh