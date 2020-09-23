Заряжать электротранспорт станет проще. В Тель-Авиве строят беспроводную электродорогу

По задумке, электротранспорт сможет подзаряжаться прямо на ходу

В Тель-Авиве (Израиль) начали работу над прокладкой беспроводных электрических дорог. Такие дороги будут служить для "зарядки и питания общественного транспорта в городе", передает CNN.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Израильские беспроводные дороги стали частью пилотной программы, разработанной местным муниципалитетом совместно с компанией ElectReon, которая занимается системами электрификации для полной зарядки электротранспорта.

Первую электрическую дорогу длиной в 600 метров проложат от железнодорожной станции Тель-Авив - Университет до автобусной остановки "Терминал Клацкин".

Планируется, что беспроводные трассы будут подпитывать в движении электробусы, а также заряжать их на остановках и в специально отведенных зонах.

Читайте также: В Израиле и Швеции проложат дороги, которые заряжают электромобили

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.