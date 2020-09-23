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Заряжать электротранспорт станет проще. В Тель-Авиве строят беспроводную электродорогу

23.09.2020, 17:15
Заряжать электротранспорт станет проще. В Тель-Авиве строят беспроводную электродорогу - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По задумке, электротранспорт сможет подзаряжаться прямо на ходу

В Тель-Авиве (Израиль) начали работу над прокладкой беспроводных электрических дорог. Такие дороги будут служить для "зарядки и питания общественного транспорта в городе", передает CNN.

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Израильские беспроводные дороги стали частью пилотной программы, разработанной местным муниципалитетом совместно с компанией ElectReon, которая занимается системами электрификации для полной зарядки электротранспорта.

Первую электрическую дорогу длиной в 600 метров проложат от железнодорожной станции Тель-Авив - Университет до автобусной остановки "Терминал Клацкин".

Планируется, что беспроводные трассы будут подпитывать в движении электробусы, а также заряжать их на остановках и в специально отведенных зонах.

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Дарья Мостовая
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