Заряжать электротранспорт станет проще. В Тель-Авиве строят беспроводную электродорогу
По задумке, электротранспорт сможет подзаряжаться прямо на ходу
В Тель-Авиве (Израиль) начали работу над прокладкой беспроводных электрических дорог. Такие дороги будут служить для "зарядки и питания общественного транспорта в городе", передает CNN.
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Израильские беспроводные дороги стали частью пилотной программы, разработанной местным муниципалитетом совместно с компанией ElectReon, которая занимается системами электрификации для полной зарядки электротранспорта.
Первую электрическую дорогу длиной в 600 метров проложат от железнодорожной станции Тель-Авив - Университет до автобусной остановки "Терминал Клацкин".
Планируется, что беспроводные трассы будут подпитывать в движении электробусы, а также заряжать их на остановках и в специально отведенных зонах.
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