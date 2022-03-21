Зеленский о поддержке Украины в НАТО, G7 и 35 млн долларов от Милы Кунис и Эштана Кутчера

Президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с премье-министром Великобритани о конкретной поддержке Украины на самиитах Большой семерки и НАТО, которые должны пройти на этой неделе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Хотя мы не являемся членами этих организаций, но я вижу, что как минимум один голос у Украины там есть", – заявил Зеленский. И назвал британского премьера "настоящим другом Украины, который не сомневается и не ищет отговорок".

Помимо переговоров с премьером Великобратании, президент Украины выступил перед израильским Кнессетом и пообщался с актерами Милой Кунис и Эштоном Катчером, которые собрали 35 миллионов долларов в поддержку Украины для помощи вынужденным переселенцам. К кампании американских актеров подключилось более 65 тысяч человек.

Анна Чуданова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.