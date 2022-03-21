UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о поддержке Украины в НАТО, G7 и 35 млн долларов от Милы Кунис и Эштана Кутчера

21.03.2022, 03:11
Зеленский о поддержке Украины в НАТО, G7 и 35 млн долларов от Милы Кунис и Эштана Кутчера - Фото
Владимир Зеленский и Борис Джонсон (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с премье-министром Великобритани о конкретной поддержке Украины на самиитах Большой семерки и НАТО, которые должны пройти на этой неделе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Хотя мы не являемся членами этих организаций, но я вижу, что как минимум один голос у Украины там есть", – заявил Зеленский. И назвал британского премьера "настоящим другом Украины, который не сомневается и не ищет отговорок". 

Помимо переговоров с премьером Великобратании, президент Украины выступил перед израильским Кнессетом и пообщался с актерами Милой Кунис и Эштоном Катчером, которые собрали 35 миллионов долларов в поддержку Украины для помощи вынужденным переселенцам. К кампании американских актеров подключилось более 65 тысяч человек.

Анна Чуданова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
g7 Борис Джонсон нато и украина Эштон кутчер Мила Кунис поддержка украинцев в мире
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 