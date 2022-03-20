"Украинцы 80 лет назад спасали евреев. У вас есть выбор": Зеленский обратился к Кнессету

Российская Федерация пытается уничтожить украинский народ подобно тому, как нацистская Германия пыталась уничтожить евреев. Об этом в обращении к Кнессету заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я имею право на это сравнение: нашей войны и Второй мировой. Послушайте, что говорит Кремль. Там звучат даже термины, которые звучали тогда. Они называли это "окончательным решением еврейского вопроса". Услышьте, что говорят в Москве: "окончательное решение украинского вопроса", – говорит Зеленский.

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По его словам, украинцам сегодня, как и евреям в ХХ веке, грозит тотальное уничтожение: народа, культуры и даже названия. Именно на это направлена война, которую начала Россия, говорит президент.

Он напомнил, что 24 февраля 1920 года основали Национал-социалистическую рабочую партию Германии. Ровно через 102 года – Россия напала на Украину.

"Народ Израиля, ты видел, как российские ракеты ударили по Бабьему оврагу. Ты знаешь, что это за земля. Ты видел, как ракеты ударили по городу Умань. Что останется от таких мест после этой страшной войны?", – спросил Зеленский.

Президент также раскритиковал решение Израиля требовать электронное разрешение на въезд для украинцев, а также отсутствие мощных санкций. Он подчеркнул мощь израильского ПВО и потребность Украины в помощи.

"Вы можете защитить жизнь украинских евреев. Украинцы 80 лет назад спасали евреев. Теперь и у вас есть такой выбор", – заключил президент.

Александр Мясищев

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