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Зеленский – Путину: Пора встречаться. Или потери России будут такие, что вы не подниметесь

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 01:32
Зеленский – Путину: Пора встречаться. Или потери России будут такие, что вы не подниметесь - Фото
Владимир Зеленский (Фото: скриншот видео ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина начать переговоры о завершении войны и восстановлении территориальной целостности Украины. Иначе Россия получит разрушительные потери, заявил у Зеленского в видео обращении.

"Я хочу, чтобы меня услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться, говорить, восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", – заявил Зеленский.

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Президент напомнил, что цена войны для России – 14 000 убитых россиян за три недели. Он добавил, что предложения Украины по завершению войны – "на столе".

Александр Мясищев
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российское вторжение
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