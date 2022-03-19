Зеленский – Путину: Пора встречаться. Или потери России будут такие, что вы не подниметесь

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина начать переговоры о завершении войны и восстановлении территориальной целостности Украины. Иначе Россия получит разрушительные потери, заявил у Зеленского в видео обращении.

"Я хочу, чтобы меня услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться, говорить, восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", – заявил Зеленский.

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Президент напомнил, что цена войны для России – 14 000 убитых россиян за три недели. Он добавил, что предложения Украины по завершению войны – "на столе".

Александр Мясищев

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