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Зеленский с послами G7 и Евросоюза съездил в Луганскую область: фото, видео

08.05.2021, 16:56
Зеленский с послами G7 и Евросоюза съездил в Луганскую область: фото, видео - Фото
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский с послами стран Большой семерки и Евросоюза посетили Луганскую область. В поселке Меловое они возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Украина — освободителям" по случаю Дня памяти и примирения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский также осмотрел Колокол памяти на территории мемориала. Это первый из четырех колоколов, установку которых президент инициировал год назад.

Четыре колокола должны символизировать память о погибших и примирение между странами – участницами Второй мировой войны: Колокол памяти в Меловом, Колокол победы в Закарпатье, а также Колокол мира в Донецке и Колокол единства – в Симферополе, которые будут установлены после возвращения временно оккупированных территорий под контроль Украины, сообщили в ОП.

Зеленский также пообщался с местными жителями и поздравил их с наступающим Днем победы над нацизмом.

Находясь в Луганской области, Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения.

6 мая Донбасс посетили министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. В тот день российские наемники обстреляли позиции украинских военных возле Новотроицкого — один боец погиб, еще один получил ранение.



Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Донбасс ЕС g7 нацизм вторая мировая
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