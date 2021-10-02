Зонд BepiColombo прислал первые снимки самой малоизученной планеты Солнечной системы

Космический аппарат BepiColombo Европейского космического агентства (ESA) передал первые снимки поверхности Меркурия. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

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ESA опубликовало снимок северного полушария планеты, который был сделан с расстояния 2420 км.

В ночь на субботу BepiColombo совершил первый из шести запланированных пролетов над Меркурием на высоте около 200 км.

Камеры аппарата обеспечивают черно-белые снимки с разрешением 1024x1024 пикселей. Новые снимки ожидаются в ближайшие дни.

СПРАВКА. BepiColombo – запущенная 20 октября 2019-го первая миссия к Меркурию без участия NASA: сотрудничают ESA и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). В составной зонд входят Mercury Planetary Orbiter с 11 приборами для изучения строения планеты, который будет работать на орбите 400х1500 км, и Mercury Magnetospheric Orbiter, зонд-исследователь магнитосферы с 5 инструментами для орбиты 400х12000 км. Стоимость — около 350 млн евро. Стартовая масса — 4081 кг плюс 160 кг горючего. Назван в честь итальянского математика и инженера Джузеппе Коломбо: он разработал теорию гравитационного маневра для полетов к другим планетам.

15 октября 2020 года BepiColombo пролетел всего в 10 720 км над поверхностью Венеры.

Вся необходимая информация о миссии BepiColombo доступна в виде брошюры здесь.

Вадим Ребрина

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