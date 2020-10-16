Зонд BepiColombo использовал гравитацию Венеры для пролета: видео от соседней планеты

Вчера, 15 октября, автоматическая межпланетная станция BepiColombo, которая направляется изучать ближайшую к Солнцу и наименее исследованную планету, пролетела всего в 10 720 км над поверхностью Венеры. Анимация размещена на сайте Европейского космического агентства.
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Видео составлено из 64 снимков разрешением 1024×1024 пикселя, которые через каждые 52 секунды делала одна из простейших ч/б "селфи-камер" зонда, начиная с 40 минут до максимального сближения и заканчивая 15 минутами после него.
Цель такого маневра – использовать гравитацию Венеры и инерцию зонда для уменьшения перигелия его орбиты, чтобы быстрее добраться до окрестностей Меркурия. В прошлом BepiColombo совершил аналогичный пролет мимо Земли.
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Когда 5 декабре 2025-го зонд выйдет на орбиту Меркурия, ему по меньшей мере год придется выдерживать жар в 350°C. Если обойдется без происшествий, программу продлят еще на год.
Анимация пролета выглядит красивее:
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