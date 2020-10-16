Зонд BepiColombo использовал гравитацию Венеры для пролета: видео от соседней планеты

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Для экономии топлива в миссии BepiColombo запланировано еще семь гравитационных маневров: один у Венеры и шесть раз – у Меркурия

Вчера, 15 октября, автоматическая межпланетная станция BepiColombo, которая направляется изучать ближайшую к Солнцу и наименее исследованную планету, пролетела всего в 10 720 км над поверхностью Венеры. Анимация размещена на сайте Европейского космического агентства.

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Видео составлено из 64 снимков разрешением 1024×1024 пикселя, которые через каждые 52 секунды делала одна из простейших ч/б "селфи-камер" зонда, начиная с 40 минут до максимального сближения и заканчивая 15 минутами после него.

Цель такого маневра – использовать гравитацию Венеры и инерцию зонда для уменьшения перигелия его орбиты, чтобы быстрее добраться до окрестностей Меркурия. В прошлом BepiColombo совершил аналогичный пролет мимо Земли.

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Когда 5 декабре 2025-го зонд выйдет на орбиту Меркурия, ему по меньшей мере год придется выдерживать жар в 350°C. Если обойдется без происшествий, программу продлят еще на год.

СПРАВКА. BepiColombo – запущенная 20 октября 2019-го первая миссия к Меркурию без участия NASA: сотрудничают ESA и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). В составной зонд входят Mercury Planetary Orbiter с 11 приборами для изучения строения планеты, который будет работать на орбите 400х1500 км, и Mercury Magnetospheric Orbiter, зонд-исследователь магнитосферы с 5 инструментами для орбиты 400х12000 км. Стоимость — около 350 млн евро. Стартовая масса — 4081 кг плюс 160 кг горючего. Назван в честь итальянского математика и инженера Джузеппе Коломбо: он разработал теорию гравитационного маневра для полетов к другим планетам.

Анимация пролета выглядит красивее:

  • Единственными зондами, которые побывали вблизи Меркурия, были американские Mariner-10 и Messenger.
  • Вся необходимая информация о миссии BepiColombo доступна в виде брошюры здесь.

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Теги: технологии, космос, esa, Венера, зонд, пролет, меркурий, BepiColombo
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