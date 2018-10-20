Космический зонд BepiColombo летит к Меркурию: трансляция старта

Лишь в третий раз за историю человечества ученые попытаются добраться до ближайшей к Солнцу планеты — и изучить ее так полно, как никогда прежде

Реклама

Реклама

20 октября в 04:45 утра по Киеву откроется временное окно для запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Ariane 5 ECA, которая выведет на траекторию к первой от Солнца и наименее исследованной планете беспилотную станцию BepiColombo.

Если позволит погода и техника, зажигание состоится точно в 04:45 утра на стартовой площадке ELA-3 космодрома Куру в Гвиане, расположенном на северо-восточном побережье Южной Америки.

Спустя 26 минут и 47 секунд после старта зонд отделится от второй ступени и отправится в путешествие к Меркурию.

Нажмите, чтобы увеличить:

Это первая миссия к Меркурию без участия NASA: сотрудничают Европейское космическое агентство (ESA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

В составной зонд входят Mercury Planetary Orbiter (MPO) — аппарат с 11 научными приборами для изучения поверхности и внутреннего строения планеты, который будет работать на слабо вытянутой полярной орбите (400 х 1500 км), и Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), зонд-исследователь магнитного поля и магнитосферы Меркурия с пятью инструментами; его повесят на высокоэллиптической полярной орбите (400 х 12000 км). Первое устройство разработано в ЕС, второе — Японией. Стоимость всей программы — около 350 млн евро.

Стартовая масса всего зонда — 4081 кг плюс 160 кг горючего для электроракетных двигателей.

Нажмите, чтобы увеличить:

Когда в декабре 2025 года BepiColombo сблизится с Меркурием на запланированную дистанцию, ему по меньшей мере год придется выдерживать жар в 350°C. Если обойдется без происшествий, программу продлят еще на год.

Зонд назван в честь итальянского математика и инженера Джузеппе Коломбо, который разработал теорию гравитационного маневра для полетов космических аппаратов к другим планетам. Для экономии топлива BepiColombo совершит 9 таких маневров: вокруг Земли, дважды вокруг Венеры и шесть раз у Меркурия.

Интересно, что Украина также косвенно поучаствовала в миссии: транспортный самолет Ан-124 доставлял узлы BepiColombo и ракеты.

Единственными зондами, которые побывали вблизи Меркурия, были американские Mariner-10 и Messenger.

Мультипликационное представление миссии в озвучке энтузиастов космоса Alpha Centauri:

"Ариан" - двухступенчатая ракета ESA. Ее создание инициировано и в наибольшей мере осуществлено Францией. Ракета считается одной из самых надежных: на ее разработку ушло около 10 лет и $7 млрд. Высота в модификации ECA (Evolution Cryotechnique type A) — 54,8 м, диаметр — 5,4 м, а стартовая масса — целых 777 т.

Первая ступень состоит из большого (30,5 м высотой) бака с двумя отделениями для 130 т жидкого кислорода и 25 т жидкого водорода, а также двигателя Vulcain 2 в основании. Пустая маршевая ступень весит 14,7 т.

Пустая вторая ступень ESC-A высотой 5,4 м весит всего 4,5 т, но вмещает 14,9 т горючего. Оснащена 165-килограммовым двигателем HM-7B. Сверху над этой ступенью находится полутораметровый отсек с системами ракеты, он весит около 1,3 т и оснащен небольшим гидразиновым двигателем.

Два твердотопливных ускорителя ARP по бокам от маршевой ступени обеспечивают основную тягу при старте — 92% — и "заряжены" смесью перхлората аммония (окислитель), алюминиевого порошка (топливо) и полибутадиена (связующее вещество и топливо). Один такой ускоритель типа P241 весит 40 тонн, внутри него — 237 т горючего. Бустеры отделяются от ракеты на высоте 67 км и по инерции долетают аж до линии Кармана — 100 км.

BepiColombo прикрыт головным обтекателем высотой 17 м, который сам по себе весит почти 2,5 т. Пиропатроны отстрелят его половинки на высоте около 112 км.

Это будет 5-й запуск ракеты-носителя в конфигурации Ariane 5 ECA в нынешнем году, 101-й — вообще для "Ариан" с 1996 года, а для компании Arianespace — 301-я миссия. В прошлый раз на Ariane 5 ECA забросили на орбиту два коммуникационных спутника в конце сентября.

Если вам некогда смотреть старт, можно увидеть в анимации, как все это будет выглядеть:

Вся необходимая информация о миссии BepiColombo доступна в виде брошюры здесь, а о самом старте ракеты и полете зонда — здесь. Оба файла — в формате PDF и на английском языке.