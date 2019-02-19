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19.02.2019, 10:31

Зоопарк Лондона показал рентген-снимки своих животных: фото

Зоопарк Лондона показал рентген-снимки своих животных: фото - Фото
Зоопарк Лондона

В ходе планового обследования взвешивают и замеряют 18 тысяч обитателей зверинца

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Команда ветеринаров Лондонского зоопарка опубликовала подборку рентгеновских снимков животных, сделанных во время планового обследования 18 тысяч обитателей зверинца. Об этом говорится на сайте зоопарка.

На снимках отчетливо видны скелеты лягушек, змей, черепах и ящериц.

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"И хотя мы видим эти снимки довольно часто, мы все равно считаем, что они удивительные", - сказала медсестра зоопарке Хизер Макинтош, отметив, что по снимкам врачи могут многое сказать о состоянии здоровья животного.

Макинтош назвала любимыми снимки змей: "У людей 33 позвонка, а у змей - от 200 до 400, поэтому они такие гибкие и подвижные. Увидеть такой длинный хребет на снимке - удивительно".

В ходе проверке всех животных взвешивают и замеряют. 

Публикация рентгеновских снимков животных приурочена к образовательному проекту Vets in Action Зоологического общества Лондона.

Фото: ZSL London Zoo

Лондонский зоопарк - старейший научный зоопарк в мире, основан 27 апреля 1828 года. Административно подчинен Зоологическому обществу Лондона (ZSL), функционирует за счет взносов участников. Здесь были открыты первые в мире серпентарий (1849), аквариум (1853)[5], инсектарий (1881), детский зоопарк (1938).

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Теги: животные, зоопарк, рентген
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