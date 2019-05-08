Зурабишвили сказала, есть ли у Грузии альтернатива Евросоюзу

Саломе Зурабишвили (фото - facebook.com.zourabichvilisalome)

Евроинтеграция является единственным курсом для Грузии, которому нет альтернативы, убеждена президент страны Саломе Зурабишвили. Об этом она заявила во время дискуссии "Десять лет Восточного партнерства. Лекция для Грузии и Польши", состоявшейся в Варшаве при участии президента Польши Анджея Дуды, передает Укринформ.

"Конечно, мы не можем остановиться там, где мы сейчас находимся, хотя мы и достигли многого. Драмой было бы ощущение, что перспектива членства в ЕС заблокирована из-за определенных встрясок в Евросоюзе. Без сомнения, это было бы использовано нашим северным соседом, который ищет способы воздействия на Грузию", - отметила Зурабишвили.

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По ее словам, более 80% грузин положительно настроены на евроинтеграцию, что создает стабильность для экономического развития.

Зурабишвили уточнила, что грузины не знают, что такое евроскептицизм.

2 мая президент Грузии заявляла, что десятилетняя российская военная оккупация Южной Осетии и Абхазии не смогла сломить волю ее страны к сохранению суверенитета и вступлению в ЕС и НАТО.