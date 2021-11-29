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29.11.2021, 19:11

Белый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фото

Цей матеріал також доступний українською
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Белый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фото
Белый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фото
Белый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фотоБелый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фото

Резиденцию президента США декорировали к Рождеству, в комнатах и коридорах установили елки, по всему зданию развесили гирлянды, а над камином – носочки для подарков от Санта-Клауса. Традиционно подготовкой Белого дома к рождественско-новогодним праздникам занимается первая леди страны.

По словам Джилл Байден, тема праздника в этом году – "Подарки от сердца". Для украшения здания было использовано около двух километров ленточек, более 300 свечей, около 10 000 украшений.

В Белом доме установили 41 рождественскую елку. К ветвям прикрепили фотографии бывших президентов и первых леди, в том числе Джона и Жаклин Кеннеди, Дональда и Мелании Трамп, а также самих Джо и Джилл Байден. На елках можно рассмотреть и открытки с пожеланиями нынешнему президенту, написанные детским почерком.

  • В 2018 году первая леди Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству елками радикального красного цвета.
  • В 2019 году в декоре преобладали сдержанные оттенки зеленого и золотистого.
  • Главную елку в Киеве традиционно откроют на Софийской площади 19 декабря.
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Теги: белый дом, джо байден, джилл байден
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