Белый дом украсили к Рождеству: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фото

Резиденцию президента США декорировали к Рождеству, в комнатах и коридорах установили елки, по всему зданию развесили гирлянды, а над камином – носочки для подарков от Санта-Клауса. Традиционно подготовкой Белого дома к рождественско-новогодним праздникам занимается первая леди страны.

По словам Джилл Байден, тема праздника в этом году – "Подарки от сердца". Для украшения здания было использовано около двух километров ленточек, более 300 свечей, около 10 000 украшений.

В Белом доме установили 41 рождественскую елку. К ветвям прикрепили фотографии бывших президентов и первых леди, в том числе Джона и Жаклин Кеннеди, Дональда и Мелании Трамп, а также самих Джо и Джилл Байден. На елках можно рассмотреть и открытки с пожеланиями нынешнему президенту, написанные детским почерком.