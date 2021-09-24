Гигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортаж

В национальном парке Секвойя и Кингз-Каньон (Sequoia & Kings Canyon National Park) в штате Калифорния пожар, начавшийся в ночь на 9 сентября после удара молнии, продолжает захватывать новые территории. По состоянию на 24 сентября огонь распространился почти на 20 га реликтовых лесных насаждений. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

19 сентября огонь добрался до группы деревьев "Четыре гвардейца" в Лесу гигантов (Giant Forest), но огнеупорные "одеяла" из алюминия уберегли их от уничтожения. Также остался неповрежденным "Генерал Шерман" – секвойя высотой более 83 метров, 31 метр в обхвате, диаметром 11 метров.

К тушению пожаров привлечены более 1500 человек, задействованы два десятка вертолетов. По оценкам спасателей, справиться с огнем удастся не ранее чем через две недели.