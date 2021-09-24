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24.09.2021, 14:01

Гигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортаж

Цей матеріал також доступний українською
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Гигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортаж
Гигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортаж
Гигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортажГигантские секвойи в огне. От удара молнии горит нацпарк в Калифорнии – фоторепортаж

В национальном парке Секвойя и Кингз-Каньон (Sequoia & Kings Canyon National Park) в штате Калифорния пожар, начавшийся в ночь на 9 сентября после удара молнии, продолжает захватывать новые территории. По состоянию на 24 сентября огонь распространился почти на 20 га реликтовых лесных насаждений. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

19 сентября огонь добрался до группы деревьев "Четыре гвардейца" в Лесу гигантов (Giant Forest), но огнеупорные "одеяла" из алюминия уберегли их от уничтожения. Также остался неповрежденным "Генерал Шерман" – секвойя высотой более 83 метров, 31 метр в обхвате, диаметром 11 метров.

К тушению пожаров привлечены более 1500 человек, задействованы два десятка вертолетов. По оценкам спасателей, справиться с огнем удастся не ранее чем через две недели.

  • На острове Ла-Пальма, Канарские острова, продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Раскаленная лава сползает к морю, сжигая все на своем пути.
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Теги: природный парк, фоторепортаж, лесной пожар, заповедник, секвойя
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