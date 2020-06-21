Коронавирус. Акция против карантина в Гааге переросла в беспорядки: фото, видео

Сегодня, 21 июня, в Гааге (Нидерланды) произошло столкновение полиции с активистами и хулиганами, которые хотели провести акцию против карантина. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что полиция применила водометы и привлекла конные подразделения, чтобы разогнать демонстрантов, протестовавших против карантинных мероприятий. По данным правоохранителей, несколько демонстрантов целенаправленно провоцировали конфронтацию с полицейскими.

"Это не имело ничего общего с нормальным протестом", - заявил представитель полиции города. По его словам, задержаны пять человек, которые бросали камни в полицейских.

Ранее мэр Гааги Иоганн Ремкес запретил группе Virus Waanzin ( "Вирусное безумие") проведение антикарантинной акции. Однако несколько демонстрантов, среди которых, как сообщается, были и футбольные хулиганы, все же собрались возле железнодорожного вокзала. Мэр позволил им провести короткую акцию, но когда протестующие начали движение в сторону центра города, вмешалась полиция. В конце концов, правоохранители вытеснили протестующих с площади у вокзала.

За сутки, 20 июня, в мире зафиксировано 156 923 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, 4428 умерших и 112 990 выздоровевших.

В Нидерландах зарегистрировано 49 593 заболевших и 6090 умерших от коронавирусной инфекции, данных о выздоровевших нет.

Всего за время пандемии COVID-19 выявили у 8 908 556 человек, умерли 466 266 заболевших. 4 733 454 пациентов смогли одолеть недуг.

Читайте также: ВОЗ предупредила о новой опасной фазе распространения коронавируса в мире