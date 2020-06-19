ВОЗ предупредила о новой опасной фазе распространения коронавируса в мире

Иллюстративное фото: Csaba Krizsan/EPA

Распространение коронавируса в мире ускоряется. В четверг зарегистрировано 150 000 новых случаев заболевания, это самый высокий суточный показатель с начала пандемии. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, сообщает Reuters.

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Почти половина этих случаев приходится на Северную и Южную Америку. Также пандемия продолжает активно распространяться в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

"Мир находится в новой опасной фазе. Вирус все еще быстро распространяется, он все еще смертелен, и большинство людей все еще восприимчивы", - сказал Геберисус.

Он призвал людей соблюдать социальное дистанцирование и проявлять "крайнюю бдительность".

Эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан обратил внимание на ситуацию в Бразилии, где за предыдущие 24 часа было зарегистрировано 1230 случаев смерти от COVID-19.

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Технический руководитель ВОЗ Мария ван Керхов заявила, что пандемия "ускоряется во многих частях мира", сообщает ВВС.

"Хотя мы видим, что страны добились определенных успехов в подавлении передачи и снижении переходного уровня до низкого уровня, каждая страна должна оставаться наготове", - сказала она.

Всего в мире зафиксировано 8 млн 699 тыс случаев заболевания. 460 000 человек умерли. 932 000 — выздоровели.

34 984 случая COVID-19. Умерли 985 пациентов. 16 033 человек выздоровели. В Украине зафиксировали 921 нового заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Всего в Украине -

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