Ночью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мира

В ночь с 13 на 14 июля было самое большое в году суперлуние. Об этом сообщают NASA Science и Space.com.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В 05:06 по Североамериканскому восточному времени (12:06 по Киеву) Луна оказалась в перигее – наиболее близком расстоянии к Земле. Менее чем через 10 часов началось полнолуние – такое явление и называется суперлунием. Луна будет казаться полной в течение трех дней.

Отмечается, что это была самая большая полная Луна в 2022 году. Геофизик Крис Воан говорит, что суперлуния сияют примерно на 16% ярче и кажутся на 6% больше, чем обычное полнолуние.

В Америке суперлуние в середине лета называют оленьим, поскольку коренные жители континента заметили – в это время у оленей вырастают новые рога. Также его называли громовым из-за частых гроз, а в Европе – сенным из-за традиционного проведения сенокоса.

Журналист LIGA.net не смог посмотреть на суперлуние в Киеве из-за пасмурной погоды, но собрал фото большой Луны в разных частях мира. На кадрах – суперлуние в пустыне под Дубаем, над базиликой Святого Петра в Ватикане, столицей Бразилии Бразилиа и испанскими городами Сарагоса, Толедо и Логроно.

12 июля президент США Джо Байден показал первое фото телескопа "Джеймс Уэбб" – крупнейшего и самого дорогого в истории космического телескопа.

Смотрите также: "Уэбб" против "Хаббла": сравнили фото звезд и туманностей с двух космических телескопов