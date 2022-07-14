UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
14.07.2022, 06:54

Ночью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мира

Цей матеріал також доступний українською
1 / 10
Ночью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мира
Ночью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мира
Ночью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мираНочью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мира

В ночь с 13 на 14 июля было самое большое в году суперлуние. Об этом сообщают NASA Science и Space.com.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В 05:06 по Североамериканскому восточному времени (12:06 по Киеву) Луна оказалась в перигее – наиболее близком расстоянии к Земле. Менее чем через 10 часов началось полнолуние – такое явление и называется суперлунием. Луна будет казаться полной в течение трех дней.

Отмечается, что это была самая большая полная Луна в 2022 году. Геофизик Крис Воан говорит, что суперлуния сияют примерно на 16% ярче и кажутся на 6% больше, чем обычное полнолуние.

В Америке суперлуние в середине лета называют оленьим, поскольку коренные жители континента заметили – в это время у оленей вырастают новые рога. Также его называли громовым из-за частых гроз, а в Европе – сенным из-за традиционного проведения сенокоса.

Журналист LIGA.net не смог посмотреть на суперлуние в Киеве из-за пасмурной погоды, но собрал фото большой Луны в разных частях мира. На кадрах – суперлуние в пустыне под Дубаем, над базиликой Святого Петра в Ватикане, столицей Бразилии Бразилиа и испанскими городами Сарагоса, Толедо и Логроно.

Смотрите также: "Уэбб" против "Хаббла": сравнили фото звезд и туманностей с двух космических телескопов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Луна, космос, суперлуние, полнолуние
Еще по теме
Популярные фото
В Ирпене создали жилье в вагонах. Что думают его жители: фото
В Ирпене создали жилье в вагонах. Что думают его жители: фото
Тайконавты выкладывают снимки Земли с борта китайской космической станции: подборка фото
Тайконавты выкладывают снимки Земли с борта китайской космической станции: подборка фото
Разведка показала фото и видео освобожденных из плена украинских военных
Разведка показала фото и видео освобожденных из плена украинских военных
Материалы по теме
"Казачок" уже никуда не летит. Европа выбросила Россию из программы исследования Марса
Мир "Казачок" уже никуда не летит. Европа выбросила Россию из программы исследования Марса
Марсоход Curiosity снял сверхподробную панораму с причудливыми скалами: фото
Мир Марсоход Curiosity снял сверхподробную панораму с причудливыми скалами: фото
Популярное
фото/видео
Ночью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мира
Ночью было самое большое в году суперлуние – фото из разных уголков мира
Российские оккупанты обстреляли Бахмут из "Урагана", погиб человек, пятеро ранены: видео
Российские оккупанты обстреляли Бахмут из "Урагана", погиб человек, пятеро ранены: видео 00:54
Зеленский: Необходимо снять российскую угрозу судноплаванию в Черном море. Прогресс есть
Зеленский: Необходимо снять российскую угрозу судноплаванию в Черном море. Прогресс есть 13.07.22, 22:30
Если террор РФ останется безнаказанным, вы увидите его повторения во всем мире – Зеленский
Если террор РФ останется безнаказанным, вы увидите его повторения во всем мире – Зеленский 13.07.22, 16:43
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 