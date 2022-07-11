UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новая эра знаний о космосе. Байден покажет первое фото с телескопа "Уэбб" – трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 20:06
Фото: NASA
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы

В полночь 12 июля по Киеву американский президент Джо Байден опубликует первое полноценное фото с орбитальной инфракрасной обсерватории "Джеймс Уэбб" – крупнейшего и самого дорогого в истории космического телескопа. Посвященное этому мероприятие состоится в Белом доме, где выступит также и директор NASA Билл Нельсон.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Первые изображения из обсерватории уже загружены в фотобанк NASA, но до их публичного выпуска доступ к ним заблокирован. Они появятся здесь.

Миссия "Уэбба" – дополнить и беспрецедентно расширить открытия телескопа-предшественника Hubble, который работает на орбите более 30 лет. Астрономы надеются, что благодаря ему удастся узнать о раннем этапе истории Вселенной: от первых миллионов лет после Большого взрыва до конца периода формирования первых звезд и начала формирования галактик.

Нажмите на схему выше, чтобы увеличить ее

NASA называет телескоп "машиной времени" из-за того, что он сможет увидеть в глубоком инфракрасном диапазоне (волновой диапазон 0,6–28 мкм) галактики, появившиеся на заре Вселенной (13,5 млрд лет назад и больше) и уже вряд ли существующие.

Смотрите фото: Марсоход Curiosity снял сверхподробную панораму с причудливыми скалами

Чувствительности "Уэбба", говорят в NASA, хватило бы, чтобы засечь тепловую сигнатуру шмеля на расстоянии от Земли до Луны.

Чтобы устранить тепловые помехи от Солнца, телескоп разместили в полутени Земли и дополнительно закрыли тепловым экраном 21x14 м.

Нажмите на схему выше, чтобы увеличить ее

Несмотря на такие приготовления и расположение в глубоком космосе, инструменту MIRI для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения нужна температура всего в семь кельвинов. Для этого прибор после естественного охлаждения в течение нескольких недель приходится дополнительно охлаждать (!).

СПРАВКАЗапущенный 25 декабря 2021 года шеститонный "Уэбб" спустя месяц путешествия достиг пункта назначения у точки Лагранжа L2 (зона гравитационного "равновесия" в системе Солнце-Земля) на расстоянии 1,6 млн км от Земли. Площадь его собирающей поверхности ~25 м². Чтобы фасеточное главное зеркало диаметром 6,5 м и массой ~700 кг работало как единая оптика, каждый из 18 его сегментов должен быть выровнен с точностью примерно до 1/10 000 толщины человеческого волоса. Сегменты сделаны из бериллия, покрытого слоем золота толщиной в 700 атомов. Где находится Webb и какая температура его инструментов, в режиме почти реального времени можно отслеживать здесь.

Первые полноцветные изображения и спектроскопические данные, которые представляют научную ценность, будут опубликованы завтра в 17:30 по киевскому времени из Центра космических полетов NASA им. Годдарда. Каждый снимок будет одновременно со стримом публиковаться в соцсетях и архиве агентства.

Ранее NASA анонсировало список объектов, уже снятых телескопом: их пять. Учитывая, что визуально наиболее "броской" из перечня является Туманность Киля (NGC 3372), можно спрогнозировать, что фрагмент именно этого объекта покажет Байден.

Нажмите на схему выше, чтобы увеличить ее

  • Помимо основных участников проекта – NASA (вложено $8,8 млрд), к созданию обсерватории приложили руку специалисты Европейского ($850 млн) и Канадского космических агентств ($165 млн), и в целом 17 стран.
  • Создатели рассчитывали как минимум на пять плановых лет работы, но "ювелирный" вывод Webb на траекторию сохранил много топлива на борту обсерватории, и сейчас, как ожидается, ее срок "жизни" увеличился минимум вдвое.
  • Прогнозы после повреждения в мае одного из сегментов микрометеороидом инженеры стараются не давать. 

Читайте также: Астронавт NASA отреагировал на флаги российских террористов на МКС

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
nasa наука технологии космос телескоп вселенная обсерватория Джеймс Уэбб james webb
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 