В полночь 12 июля по Киеву американский президент Джо Байден опубликует первое полноценное фото с орбитальной инфракрасной обсерватории "Джеймс Уэбб" – крупнейшего и самого дорогого в истории космического телескопа. Посвященное этому мероприятие состоится в Белом доме, где выступит также и директор NASA Билл Нельсон.

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Первые изображения из обсерватории уже загружены в фотобанк NASA, но до их публичного выпуска доступ к ним заблокирован. Они появятся здесь.

Миссия "Уэбба" – дополнить и беспрецедентно расширить открытия телескопа-предшественника Hubble, который работает на орбите более 30 лет. Астрономы надеются, что благодаря ему удастся узнать о раннем этапе истории Вселенной: от первых миллионов лет после Большого взрыва до конца периода формирования первых звезд и начала формирования галактик.

NASA называет телескоп "машиной времени" из-за того, что он сможет увидеть в глубоком инфракрасном диапазоне (волновой диапазон 0,6–28 мкм) галактики, появившиеся на заре Вселенной (13,5 млрд лет назад и больше) и уже вряд ли существующие.

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Чувствительности "Уэбба", говорят в NASA, хватило бы, чтобы засечь тепловую сигнатуру шмеля на расстоянии от Земли до Луны.

Чтобы устранить тепловые помехи от Солнца, телескоп разместили в полутени Земли и дополнительно закрыли тепловым экраном 21x14 м.

Несмотря на такие приготовления и расположение в глубоком космосе, инструменту MIRI для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения нужна температура всего в семь кельвинов. Для этого прибор после естественного охлаждения в течение нескольких недель приходится дополнительно охлаждать (!).

СПРАВКА. Запущенный 25 декабря 2021 года шеститонный "Уэбб" спустя месяц путешествия достиг пункта назначения у точки Лагранжа L2 (зона гравитационного "равновесия" в системе Солнце-Земля) на расстоянии 1,6 млн км от Земли. Площадь его собирающей поверхности ~25 м². Чтобы фасеточное главное зеркало диаметром 6,5 м и массой ~700 кг работало как единая оптика, каждый из 18 его сегментов должен быть выровнен с точностью примерно до 1/10 000 толщины человеческого волоса. Сегменты сделаны из бериллия, покрытого слоем золота толщиной в 700 атомов. Где находится Webb и какая температура его инструментов, в режиме почти реального времени можно отслеживать здесь

Первые полноцветные изображения и спектроскопические данные, которые представляют научную ценность, будут опубликованы завтра в 17:30 по киевскому времени из Центра космических полетов NASA им. Годдарда. Каждый снимок будет одновременно со стримом публиковаться в соцсетях и архиве агентства.

Ранее NASA анонсировало список объектов, уже снятых телескопом: их пять. Учитывая, что визуально наиболее "броской" из перечня является Туманность Киля (NGC 3372), можно спрогнозировать, что фрагмент именно этого объекта покажет Байден.

Помимо основных участников проекта – NASA (вложено $8,8 млрд), к созданию обсерватории приложили руку специалисты Европейского ($850 млн) и Канадского космических агентств ($165 млн), и в целом 17 стран.

Создатели рассчитывали как минимум на пять плановых лет работы, но "ювелирный" вывод Webb на траекторию сохранил много топлива на борту обсерватории, и сейчас, как ожидается, ее срок "жизни" увеличился минимум вдвое.

Прогнозы после повреждения в мае одного из сегментов микрометеороидом инженеры стараются не давать.

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Евгений Пилипенко

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