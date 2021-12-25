25 декабря в 14:20 по Киеву из Южной Америки должна, наконец, отправиться в путь длинной 1,5 млн км самая дорогая и крупная орбитальная обсерватория – телескоп "Джеймс Уэбб". Стоимость проекта — до $10 млрд, причем с каждым годом издержки будут расти.

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Европейская ракета тяжелого класса Ariane 5 ECA со сложенным, словно хайтек-оригами, аппаратом массой 6173 кг стартует с космодрома Куру в джунглях Французской Гвианы недалеко от побережья Атлантического океана.

В момент старта там будет 07:20 утра. Окно для запуска – 32 минуты.

Подробно о ракете Ariane 5 в ее тяжелой конфигурации ECA мы писали ранее. Технические данные доступны на сайте компании-оператора, коротко о ней — в инфографике.

В соответствии с планом эти 1,5 млн км James Webb преодолеет за месяц, после чего обоснуется на гало-орбите у точки Лагранжа L2 (зона гравитационного "равновесия" в системе Солнце-Земля).

В полете обсерватория постепенно охладится до криогенных рабочих температур (около –233°С).

Полноценно "Уэбб" вступит в игру примерно через полгода после старта: процесс ввода в эксплуатацию сложный, кропотливый и долгий, контролируемый с Земли, и включает сотни отдельных развертываний.

Ниже – приблизительные основные его вехи, по клику на времени – короткие ролики, иллюстрирующее процесс:

→ 9 минут после старта: разделение первой и второй ступеней ракеты;

→ 27 минут: отделение верхней ступени;

→ 33 минуты: развертывание солнечных панелей;

→ 12,5 часов: включение двигателя для коррекции траектории;

→ 1 день: развертывание и тест подвижной антенны;

→ 2 день: включение двигателя для коррекции траектории;

→ 3 день: развертывание "передней" палеты с экраном, затем "кормовой";

→ 4 день: сборка развертываемой башни;

→ 5 день: развертывание на "корме" откидной створки;

→ 5 день: расстегивание чехла, укрывающего экран;

→ 6 день: растягивание экрана на телескопических стрелах;

→ 7 день: начало натяжения экрана;

→ 8 день: завершение натяжения экрана;

→ 10 день: развертывание вторичного зеркала;

→ 11 день: развертывание на "корме" приборного радиатора;

→ 12-13 дни: развертывание "крыльев" главного зеркала;

→ 13 день: James Webb полностью развернут;

→ 15-24 дни: движение отдельных сегментов зеркала для фокусировки;

→ 29 день: финальное включение двигателя для выхода на орбиту в L2;

→ 29,5 дней: завершение вывода на орбиту;

→ до полугода: калибровка.

Несколько фактов о "Джеймсе Уэббе":

В 1996 году NASA начало разрабатывать проект этой обсерватории. В 2002-м ее назвали в честь второго руководителя NASA Джеймса Уэбба.

Многочисленные проблемы привели к почти 15-летней (!) задержке с запуском телескопа на орбиту.

NASA называет его "машиной времени" из-за того, что аппарат сможет увидеть в инфракрасном диапазоне галактики, появившиеся на заре Вселенной (13,5 млрд лет назади больше) и уже вряд ли существующие.

Чтобы устранить тепловые помехи, "Уэбб" разместят в полутени Земли и дополнительно закроют тепловым экраном 21x14 м.

Экран имеет показатель, аналогичный крему с SPF около 1 млн единиц.

Чтобы "фасеточное" главное зеркало диаметром 6,5 м и массой ~700 кг работало как единая оптика, каждый из 18 его сегментов должен быть выровнен с точностью примерно до 1/10 000 толщины человеческого волоса.

Сегменты сделаны из бериллия, покрытого слоем золота толщиной в 700 атомов.

Теоретически, чувствительности "Уэбба" хватит, чтобы засечь тепловую сигнатуру шмеля на расстоянии, как от Земли до Луны.

Над созданием "Уэбба" работали тысячи ученых, инженеров и техников из 14 стран, затратив на процесс около 40 млн человеко-часов.

Плановый срок работы телескопа – пять лет с возможностью продления до 10 лет.

Подробнее о телескопе можно почитать в материале от LIGA.Tech.

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Евгений Пилипенко

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