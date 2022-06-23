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Марсоход Curiosity снял сверхподробную панораму с причудливыми скалами: фото

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 12:55
Марсоход Curiosity снял сверхподробную панораму с причудливыми скалами: фото - Фото
Curiosity (фото - NASA/JPL/UArizona)

Американский марсоход Curiosity снял новую панораму района, в котором сейчас работает. Она состоит из 10 отдельных изображений, снятых 2 мая 2022 года, на 3462-й сол (марсианский день) миссии. Изображения сшиты вместе на Земле, пишут в NASA.

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В мае Curiosity путешествовал через переходную зону из области, богатой глиной, в область, изобилующую сульфатом. Глинистые минералы образовались, когда озера и ручьи когда-то текли через кратер Гейла, оставляя отложения на том месте, которое сейчас является основанием горы Шарп (к ее предгорьям Curiosity поднимается с 2014 года).

Считается, что темные валуны в центре панорамы образовались из песка, отложившегося в древних ручьях или прудах. Разрозненные серые скалы, покрывающие склон холма справа, – это все, что осталось от песчаника, когда-то покрывавшего эту местность.

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Холмы в этом районе, вероятно, возникли в сухой среде больших продуваемых ветрами песчаных дюн, которые со временем затвердели в скалу. В остатках этих дюн вкраплены другие отложения, переносившиеся водой и, возможно, отложившиеся в прудах или небольших ручьях, которые когда-то петляли среди дюн. Эти отложения теперь выглядят как устойчивые к эрозии стопки чешуйчатых слоев.

Нажмите на фото ниже, чтобы открыть в полном размере (ниже — лишь небольшой фрагмент панорамы):

Мини-фрагмент гигантской панорамы Марса (фото – NASA)

По мере того как марсоход поднимается выше через переходную зону, он обнаруживает меньше глины и больше сульфата. Вскоре Curiosity пробурит последний образец горной породы в этой зоне.

В NASA считают, что задокументированные марсоходом скальные образования свидетельствуют о засушливом климате в древнем прошлом планеты.

5 августа ровер отметит свое 10-летие на Красной планете.

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Евгений Пилипенко
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Марс космос исследование марсоход Curiosity ровер панорама
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