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13.03.2022, 22:03

Подстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.Інфо

Цей матеріал також доступний українською
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Подстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.ІнфоПодстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.ІнфоПодстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.ІнфоПодстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.ІнфоПодстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.ІнфоПодстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.Інфо
Подстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.ІнфоПодстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.ІнфоПодстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.ІнфоПодстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.ІнфоПодстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.ІнфоПодстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.Інфо
Подстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.ІнфоПодстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.ІнфоПодстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.ІнфоПодстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.ІнфоПодстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.ІнфоПодстаканники с гербом РФ. В имении Медведчука есть вагон-ресторан – Слідство.Інфо

На территории имения подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука находится вагон-ресторан. Об этом говорится в материале Слідство.Інфо.

Вагон накрыт маскировочной сеткой. В его интерьере – позолота и бархат. Вагон имеет зал на 40 человек, гардеробную, VIP-купе, барную стойку и кухню. Среди элементов – серебряные столовые приборы и серебряные подстаканники с позолоченным гербом Российской Федерации. Стоимость одного подстаканника – 5000 грн.

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Вагон стоит на специальном железнодорожном перроне под названием "Дальняя". По данным издания, его Медведчуку подарила жена Оксана Марченко на день рождения.

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Теги: виктор медведчук, оксана марченко, российское вторжение
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