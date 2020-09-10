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10.09.2020, 14:07

Последствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фото

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Последствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фото
Последствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фото
Последствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фотоПоследствия пожаров в США. "Марсианское" небо Сан-Франциско и 30 000 эвакуированных — фото

Очаги возгорания зафиксированы в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. Погибло, как минимум, 6 человек

Лесные пожары на западном побережье США охватили площадь более 880 000 гектаров, в Департаменте противопожарной безопасности Калифорнии заявили, что это самые масштабные пожары за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Euronews.

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Стихия бушует с середины августа. Отмечается, что в этом году тушению огня мешает катастрофическая жара: только в прошлое воскресенье в Лос-Анджелесе температура превысила 49 градусов Цельсия. Это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений в городе.   

Огонь уже добрался до штатов Орегон и Вашингтон. Всего тушением пожара занимаются 14 000 спасателей.

Агенство Associated Press сообщает, что из-за лесных пожаров в Калифорнии без электроэнергии осталось 172 000 человек. Также власти закрыли восемь национальных парков, кемпинги и палаточные лагеря. 

Как минимум шесть человек стали жертвами природных пожаров, которые бушуют на территории американских штатов Вашингтон, Калифорния и Орегон, не менее 30 тысяч человек были эвакуированы. 

  • В августе власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение из горения лесов. В штате были зафиксировали сотни очагов возгорания.

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Теги: США, жертвы, калифорния, вашингтон, лесные пожары, орегон, сан-франциско
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