Смертоносный ураган Майкл в США: погибли уже 36 человек - фото

Разрушены около четырех тыс домов, свыше 15 тыс - повреждены

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Количество погибших от урагана Майкл в США достигло 36 человек, сообщает CNN.

Большинство жертв – в штате Флорида. Также пострадали Северная Каролина, Джорджия и Вирджиния. Разрушены около четырех тыс домов, свыше 15 тыс - повреждены.

Как сообщалось ранее, этот ураган называют одним из сильнейших в истории США: ему присвоили четвертую категорию, сила ветра составляла 250 км/час. Стихия обрушила на сушу огромные массы морской воды, вызвав сильное подтопление.

Ураган достиг Флориды 10 октября.

Фото: gettyimages.com